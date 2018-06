Migranti: 56% francesi,no all'Aquarius

PARIGI, 18 GIU - La maggioranza dei francesi ritiene che il governo di Parigi abbia fatto bene a non accogliere la nave Aquarius in uno dei suoi porti, contrariamente a quanto fatto invece dalla Spagna. Secondo un sondaggio realizzato dall'istituto OpinionWay per Public Sénat, Les Échos e Radio Classique, il 56% dei cittadini d'Oltralpe appoggia la scelta dell'amministrazione guidata dal presidente Emmanuel Macron, mentre il 42% ritiene invece che la Francia avrebbe dovuto aprire i propri porti e il 2% ha preferito non pronunciarsi. Pur avendo rifiutato di accogliere la nave di Sos Méditerranée respinta il 10 giugno scorso dalle coste italiane per decisione del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, la Francia ha però proposto alla Spagna di accogliere una parte dei 630 migranti che erano a bordo.