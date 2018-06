Tsipras, siamo per alleggerimento debito

BERLINO, 17 GIU - Il premier greco Alexis Tsipras chiede un alleggerimento del debito per Atene. In un'intervista alla Welt am Sonntag afferma: "Noi contiamo sul fatto che i punti contenuti nell'accordo con i partner dell'euro dell'anno scorso vengano ora applicati". Fra questi c'è anche un alleggerimento del debito, "grazie al quale potremmo reggerci sulle nostre gambe in modo più stabile e avere un accesso permanente ai mercati".