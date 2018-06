Afghanistan: estensione cessate il fuoco

KABUL, 17 GIU - Il presidente afghano Ashraf Ghani ha ordinato alle forze di sicurezza governative di estendere il cessate il fuoco disposto in occasione della festività di Eid ul-Fitr, che segna la fine del mese santo di Ramadan, ed ha chiesto ai talebani di "aderire all'iniziativa per il bene della pace e del Paese". In un discorso ieri sera alla Nazione, Ghani ha detto che "siamo pronti a negoziati globali su tutte le esigenze e le richieste presentate. L'Afghanistan - ha ancora detto - è pronto a discutere questioni di reciproca preoccupazione con i Paesi della regione, ed anche la presenza delle truppe straniere". "Per venire incontro ai desideri della popolazione - ha poi detto il capo dello Stato - e per sostenere la sua richiesta di pace, ordino alla forze di sicurezza di estendere il cessate il fuoco. Metteremo presto al corrente il Paese - ha concluso - dei particolari della proposta di tregua".