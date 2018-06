Egitto: aumento del 50% per carburante

IL CAIRO, 16 GIU - Forti aumenti del costo di benzina e gas da cucina sono scattati oggi in Egitto creando il rischio di una ripresa delle spinte inflattive e conseguenti tensioni sociali legate alla perdita di potere d'acquisto. Il ministero del Petrolio ha annunciato aumenti fra il 34 e il quasi il 50% (a seconda degli ottani) per il carburante e di oltre il 65% per il gas da cucina. Nel caso dei carburanti si tratta del terzo aumento dal 2015 e stavolta va ad influire su inflazione in calo da quasi un anno all'11,5% dopo aver toccato un picco del 34,2% in luglio. L'aumento é scattato nel pieno dei tre giorni di festa che da ieri segnano la fine del Ramadan, il mese sacro islamico del digiuno diurno. A maggio vi erano stati aumenti fino al 250% dei biglietti della metro del Cairo (con proteste da decine di persone che hanno sfidato il rigori dello stato di emergenza) e, di recente, anche dell'acqua potabile (fino al 45%) e dell'elettricità (+26%).