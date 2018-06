Giappone: operativo un altro reattore

TOKYO, 16 GIU - Un altro reattore nucleare - il nono in cinque diverse centrali atomiche dal disastro di Fukushima - ha avuto il benestare delle autorità di regolamentazione in Giappone. Si tratta dell'impianto nucleare di Genkai, nella prefettura di Saga, a sud ovest dell'arcipelago. Il gestore della centrale, la Kyushu Electric, ha avviato nella mattina di sabato le attività per la reazione di fissione all'interno del reattore numero 4, che dovrebbe raggiungere la cosiddetta condizione di criticità nelle prime ore di domenica, consentendo la generazione di energia a partire da mercoledì. Nello stesso impianto di Genkai, lo scorso marzo, il reattore numero 3 era stato rimesso in funzione ma aveva registrato delle perdite di vapore intorno alle turbine. Almeno cento residenti locali si sono riuniti davanti alla centrale, riferiscono le agenzie locali, per protestare contro la messa in funzione, citando il rischio di eruzioni vulcaniche, generalmente frequenti nella regione.