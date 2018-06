Yemen: 'liberato aeroporto Hodeidah'

ROMA, 16 GIU - La coalizione araba a guida saudita ha liberato l'aeroporto della città portuale di Hodeidah, nello Yemen, dai ribelli sciiti Houthi, alleati dell'Iran. Lo riferisce l'esercito yemenita su Twitter, scrive Al Arabiya. "Le forze armate sostenute dalla resistenza e dalla coalizione araba hanno liberato lo scalo internazionale di Hodeidah dalla morsa delle milizie Houthi", è il tweet dell'esercito. Squadre di tecnici stanno ora bonificando l'area. La coalizione guidata dall'Arabia saudita ha lanciato mercoledì scorso la più vasta offensiva da terra, dal mare e dall'aria nella guerra in corso da tre anni in Yemen, per strappare Hodeidah ai ribelli Houthi. La città è da tempo il porto attraverso il quale arriva l'80% degli aiuti umanitari in Yemen. Ma è anche l'unico accesso al mare attraverso cui gli Houthi ricevono sostegno logistico e militare dall'esterno. Secondo Hrw, l'offensiva rischia di "avere un impatto devastante per centinaia di migliaia di civili in tutto lo Yemen".