Grecia,deputato Alba Dorata invoca golpe

ROMA, 16 GIU - E' in fuga, ricercato dalla polizia, il deputato del partito filo-nazista greco Alba Dorata Constantinos Barbarousis, che in aula - durante il dibattito sulla sfiducia presentata dal partito di opposizione Nuova Democrazia contrario all'accordo sul nome della Macedonia - aveva chiesto all'esercito di ribellarsi ed attuare un golpe, arrestando il premier Alexis Tsipras, il presidente della Repubblica Prokopis Pavlopoulos ed anche il ministro della Difesa Panos Kammenos. Il violento attacco verbale di Barbarousis - raccontano i media greci - ha provocato l'espulsione del gruppo di Alba Dorata dall'aula, e poi l'espulsione dello stesso deputato dal partito. E' stato Kammenos a chiedere che Barbarousis fosse accusato di alto tradimento e la magistratura intende ora incriminarlo per "atti preparatori al tradimento". Secondo la polizia, Barbarousis, dopo un inseguimento con la polizia sulla Atene-Patrasso, si nasconderebbe nella regione Aetolia-Acarnania (Grecia occidentale), dove è stato eletto.