Immigrazione: ok Trump a proposte Gop

WASHINGTON, 16 GIU - Donald Trump è pronto a sostenere e firmare entrambi i disegni di legge repubblicani sull'immigrazione che dovrebbero essere messi al voto la prossima settimana. Lo ha precisato la Casa Bianca dopo la confusione alimentata da precedenti dichiarazioni del presidente alla Fox, in cui aveva ammonito che non avrebbe firmato il testo più moderato, ossia quello elaborato dalla leadership repubblicana e che - a differenza dell'altro - proteggerebbe i dreamer, prevedendo una via per la loro cittadinanza. I dreamer, circa 1,8 milioni di persone, sono immigranti entrati in Usa da minorenni al seguito di genitori clandestini. La versione più moderata prevede anche finanziamenti per il muro col Messico e una revisione di alcune leggi sull'immigrazione, tra cui l'eliminazione della lotteria dei visti.