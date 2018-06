Macron, porteremo avanti riforma Dublino

PARIGI, 15 GIU - "Speriamo di andare avanti con i partner europei nei prossimi mesi su una riforma profonda delle regole di Dublino per una migliore responsabilità e divisione" del peso dei migranti: lo ha detto il presidente Emmanuel Macron al termine di un incontro all'Eliseo con Giuseppe Conte. "Il sistema oggi non funziona - ha aggiunto Macron - non dà risultati soddisfacenti, dobbiamo trovare meccanismi che consentano la solidarietà e dobbiamo fare in modo che la situazione geografica non ci metta in situazioni politiche insostenibili".