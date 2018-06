Giordania ritira ambasciatore in Iran

(ANSAmed) – BEIRUT, 15 GIU – Una “fonte giordana di alto livello” citata dalla televisione saudita panaraba Al Arabiya ha detto che Amman ha ritirato il proprio ambasciatore dall'Iran. La notizia non trova per ora conferme ufficiali. Secondo la fonte citata, la decisione sarebbe stata presa a causa delle “politiche iraniane, comprese le interferenze negli affari dei Paesi della regione”, e considerando “la sicurezza dei Paesi della regione, in particolare l’Arabia saudita e il Consiglio di Cooperazione del Golfo”. L’Iran e l’Arabia Saudita sono su fronti contrapposti nei conflitti che investono la regione, compresa la Siria e soprattutto lo Yemen, da dove i ribelli sciiti Houthi alleati di Teheran lanciano frequentemente missili balistici contro il territorio saudita.