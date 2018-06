Coree: ripristino comunicazione militare

PECHINO, 14 GIU - Le due Coree hanno concordato di ripristinare completamente le linee di comunicazione militare dopo i primi colloqui a livello di generali tenuti in oltre un decennio, in base alla dichiarazione congiunta diffusa in tarda serata. In una riunione maratona, le parti hanno affrontato il tema della demilitarizzazione del villaggio di Panmunjom su un esame formale e concordato di attuare in pieno l'accordo bilaterale del 2004 sulla prevenzione degli scontri accidentali lungo il confine marittimo occidentale nel mar Giallo.