New York fa causa a Trump e a 3 figli

NEW YORK, 14 GIU - New York fa causa a Donald Trump e ai tre figli maggiori con l'accusa di "azioni illegali" da parte dell'ente benefico di famiglia. Lo riporta il Washington Post. A depositare la denuncia il procuratore generale dello stato Barbara Underwood. Il presidente Usa, insieme ai figli Donald jr, Eric e Ivanka, avrebbe ripetutamente fatto un uso improprio dei soldi della organizzazione, come saldare alcuni creditori delle aziende di famiglia, fare di lavori in uno dei Trump golf club e organizzare eventi per la campagna 2016.