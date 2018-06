Moavero, Francia torni a toni più urbani

ROMA, 14 GIU - "Tocca alla Francia vedere di riportare a toni più urbani le sue dichiarazioni sulla questione migranti". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero a margine della cerimonia per l'anniversario della Commissione Fulbright alla Farnesina. "Per quanto riguarda invece le questioni di fondo - ha aggiunto Moavero - dobbiamo discuterne nelle sedi europee". "La questione migranti va affrontata dall'Europa, non possiamo avere un'Unione Europea latitante su una questione che riguarda tutti e non da oggi", ha sottolineato il ministro. "L'Italia, nel corso di questi anni - ha aggiunto il ministro - ha fatto sempre il suo dovere e continuerà a farlo ma la questione va affrontata dall'Europa perché è una questione europea".