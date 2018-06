Trump, sanzioni fino a stop nucleare

ROMA, 12 GIU - "Le sanzioni rimarranno in vigore fino alla completa denuclearizzazione". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump nella conferenza stampa seguita al vertice con il leader della Corea del Nord Kim Jong-un, precisando che la denuclearizzazione sarà verificata. Da organismi internazionali e americani. Trump si è detto comunque fiducioso rispetto all'attuazione degli impegni assunti da Pyongyang: "Kim vuole la denuclearizzazione e la pace più di me, sa che sarà un bene per il suo popolo. Abbiamo sottoscritto un documento di ampio respiro, credo che lui onorerà gli impegni". "Kim - ha detto Trump - darà il via al processo appena tornato in Corea" e ha detto che la Corea del Nord ha promesso la distruzione di un sito di test missilistici molto grande. Non è scritto nel documento perché ne abbiamo parlato dopo la firma". "Stiamo risolvendo la situazione - ha detto ancora Trump -. Il passato non deve mai scrivere il futuro. Dimostreremo al mondo che gli avversari possono diventare amici".