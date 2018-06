Bulgaria: mucca Penka non sarà abbattuta

(ANSAmed) - SOFIA, 11 GIU - La mucca Penka non sarà abbattuta, ed entro la fine della settimana sarà restituita al suo proprietario. Lo ha annunciato l'Agenzia bulgara per la sicurezza alimentare. La decisione è stata presa dopo che i test di laboratorio hanno dimostrato che la mucca è sana. A favore della mucca, che dalla Bulgaria si era smarrita passando il confine con la Serbia e che successivamente le autorita' di Sofia avevano bloccato minacciandone la macellazione per l'assenza della documentazione sanitaria necessaria prevista dalle normative Ue, si e' registrata una larga mobilitazione in varia Paesi. Un appello a salvarle la vita era stato lanciato anche l'ex Beatle Paul McCartney.