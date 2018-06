Migranti,Ue in contatto con Italia-Malta

BRUXELLES, 11 GIU - "Siamo in contatto con le autorità italiane e maltesi. Quello che la Commissione Ue può continuare a fare" nel caso della nave Aquarius carica di migranti "è investire tutto il suo peso diplomatico per trovare una soluzione veloce alla questione". Così Natasha Bertaud, portavoce della Commissione Ue per la Migrazione.