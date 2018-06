Nessun piano Moon su visita a Singapore

SINGAPORE, 11 GIU - Il presidente sudcoreano Moon Jae-in non ha al momento piani per raggiungere a Singapore il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, che domani saranno impegnati nello storico summit. La precisazione del portavoce dell'Ufficio presidenziale Kim Eui-kyeom fa riferimento all'ipotesi che Moon caldeggia da tempo sulla firma congiunta di una dichiarazione a tre che metta fine formalmente alla Guerra di Corea del 1950-53. Moon, di recente, non aveva escluso di potersi recare a tale scopo a Singapore, mentre la Dichiarazione di Panmunjom, siglata da Kim e Moon al terzo summit intercoreano del 27 aprile, menziona esplicitamente gli sforzi per trasformare l'armistizio in un vero trattato di pace, seguendo lo schema a tre o uno a quattro che includa anche la Cina.