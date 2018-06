Moavero alla Nato, 'si impegni a sud'

ROMA, 10 GIU - La Nato non trascuri "la proiezione di stabilità verso il fianco Sud, da dove provengono importanti sfide per l'Alleanza, a partire dal terrorismo". Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, incontrando alla Farnesina il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e "ricevendo assicurazioni" su questo. Moavero ha ribadito l'importanza per l'Italia che al vertice dei capi di Stato e di Governo della Nato in programma a Bruxelles l'11-12 luglio prossimi "venga riaffermato l'approccio dell'Alleanza per una sicurezza a 360 gradi".