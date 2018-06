Svizzera: al voto su moneta 'sovrana'

GINEVRA, 10 GIU - Gli Svizzeri sono chiamati oggi alle urne per il referendum sulla 'moneta sovrana', un'iniziativa che se accettata rivoluzionerebbe il sistema monetario e bancario elvetico : propone infatti che la totalità della moneta, ovvero il denaro contante ma anche la moneta scritturale dei conti bancari, sia emessa esclusivamente dalla Banca centrale e che le banche commerciali non possano più emettere moneta, mediante la concessione di crediti. Il governo è fermamente contrario all'iniziativa promossa da un gruppo di economisti. Stando agli ultimi sondaggi, anche la maggioranza degli elettori sono contrari: le intenzioni di voto del mese scorso indicavano i pareri contrari al testo al 54 % e i favorevoli al 34%. Sempre oggi, gli svizzeri decideranno le sorti di una nuova legge sui giochi in denaro che intende adeguare le norme su attività quali roulette, black jack e lotto alle esigenze dell'era digitale e che vieta l'accesso al mercato -incluso Internet - a chi è senza autorizzazione svizzera.