Ucciso a coltellate su un treno a Tokyo

TOKYO, 10 GIU - Un uomo è stato ucciso a coltellate durante un'aggressione avvenuta a bordo di un treno vicino a Tokyo, in cui sono rimaste ferite altre due persone. La polizia ha detto di avere arrestato un sospetto, Ichiro Kojima; il treno aveva effettuato una fermata non prevista sabato sera alla stazione di Odawara a seguito di una chiamata di emergenza. Il treno andava da Osaka a Tokyo. Il sospetto è stato trovato da un poliziotto steso sopra un uomo che giaceva nel vagone in stato di incoscienza con un coltello infilato nella gamba. La vittima aveva anche una ferita sul collo, e poco dopo è stato dichiarato morto. Due ragazze sui 20 anni sono rimaste ferite, ma non sono in pericolo di vita. Non è ancora chiaro il movente del gesto.