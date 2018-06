I leader G7, avanti sanzioni alla Russia

CHARLEVOIX, 10 GIU - Il G7 conferma "la prosecuzione delle sanzioni" alla Russia perché non ha dimostrato di applicare gli accordi di Minsk. "Se le sue azioni lo richiedessero, siamo pronti ad adottare ulteriori misure restrittive per aumentare i costi per la Russia". Lo si legge nel comunicato finale del G7. "Sollecitiamo la Russia a cessare il suo comportamento destabilizzante, a cessare di minare i sistemi democratici e il suo supporto al regime siriano. Condanniamo l'attacco con gas nervino a Salisbury".