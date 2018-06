Russia, mai chiesto di rientrare in G8

ROMA, 9 GIU - "La Russia non ha mai chiesto di essere reintegrata nel G8 e ritiene che il G20 sia il formato più promettente per il futuro". Lo ha ribadito il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, secondo quanto riporta Interfax. "Lavoriamo tranquillamente in altri formati, nella Shanghai Cooperation Organisation, nei Brics e specialmente nel G20, dove condividono il nostro approccio. Inoltre, non ci saranno ultimatum nel G20. Le cose devono essere negoziate lì. Il G20 è un meccanismo per raggiungere il consenso e credo sia il formato più promettente per il futuro", ha aggiunto.