Brexit: Barnier, ora decisioni e scelte

BRUXELLES, 8 GIU - "E' tempo di decisioni e scelte. Il tempo stringe, in meno di dieci mesi la Gran Bretagna lascia l'Ue, e dobbiamo concludere l'accordo sulla separazione ad autunno, per avere il tempo delle ratifiche. Continuiamo a spiegare le nostre posizioni, cosa è il mercato interno e cosa è l'unione doganale. Siamo disponibili a intensificare il ritmo di incontri e negoziati". Così Michel Barnier, capo negoziatore Ue per la Brexit, al termine di un nuovo round negoziale.