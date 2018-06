G7: Macron chiede incontro tra leader Ue

ROMA, 8 GIU - Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto un incontro oggi con la cancelliera Angela Merkel, la premier britannica Theresa May, il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte e i massimi dirigenti Ue prima dell'inizio del summit G7 in Canada che si annuncia di scontro con il presidente Usa Donald Trump. L'inquilino dell'Eliseo ha detto ai giornalisti che la postura degli Usa impone di "riforgiare il fronte europeo". "Non vedo l'ora di raddrizzare gli ingiusti accordi commerciali con i paesi del G7. Se non ci riusciamo, tanto meglio per noi!", ha detto da parte sua il presidente americano Donald Trump a poche ore dall'inizio del vertice.