Guatemala: sospesa ricerca morti vulcano

CITTA' DEL GUATEMALA, 7 GIU - La ricerca delle vittime dell'eruzione del Volcan de Fuego, in Guatemala, è stata sospesa oggi dalle autorità del paese centroamericano, a causa dell'attività del vulcano, che mette a rischio la sicurezza delle squadre di pompieri e della protezione civile. Lo ha annunciato il Coordinamento Nazionale per la Riduzione dei Disastri (Conred), secondo il quale "si possono registrare nuove esplosioni" nel vulcano e la pioggia che è prevista per oggi potrebbe causare nuove colate di lava, come le tre sprigionatesi ieri, larghe circa 30 metri e alte circa 3. Secondo il più recente bollettini delle autorità guatemalteche, l'eruzione del Volcan de Fuego ha causato la morte di 99 persone di cui sono stati ritrovati i corpi, e restano ancora 197 dispersi.