Nicaragua: vescovi incontrano Ortega

MANAGUA, 7 GIU - La Conferenza episcopale del Nicaragua ha annunciato che si riunirà oggi con il presidente Daniel Ortega, per cercare di rilanciare il "dialogo nazionale" lanciato dal governo - nel quale la Chiesa è mediatore e testimone - e sospeso dai vescovi a causa della repressione delle proteste di piazza, a causa della quale sono morte almeno 127 persone dallo scorso 18 aprile. In un comunicato ufficiale, i vescovi del paese centroamericano hanno informato che incontreranno Ortega nella sede della presidenza oggi alle 15 (le 23 in Italia) e successivamente informeranno l'opinione pubblica. La Chiesa ha sospeso il "dialogo nazionale" lo scorso 31 maggio, dopo aver denunciato la "violenza inumana" degli "atti di repressione da parte di gruppi che appoggiano il governo", sottolineando che "non è possibile ripristinare il tavolo del 'dialogo nazionale' mentre si continua a negare al popolo del Nicaragua il suo legittimo diritto a manifestare liberamente, e si continua a reprimerlo ed ad assassinarlo".