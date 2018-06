Olanda: muore sorella regina Maxima

BRUXELLES, 7 GIU - La sorella minore della regina Maxima di Olanda, Inés Zorreguieta, 32 anni, è morta mercoledì sera a Buenos Aires, in Argentina. Lo conferma l'ufficio di comunicazione della famiglia reale olandese. Si tratta probabilmente di un suicidio. I media argentini in questi ultimi anni hanno parlato più volte dei problemi di Inés Zorreguieta, segnata, in passato, anche dall'anoressia. La vita della sorella della sovrana olandese sembrava tuttavia essersi stabilizzata, dopo che il presidente argentino Mauricio Macri le aveva dato un incarico di coordinamento dei programmi sociali.