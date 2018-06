Germania: 14enne stuprata e uccisa

BERLINO, 07 GIU - L'enigma di una ragazza di 14 anni scomparsa dalla fine di maggio, Susanna, di Magonza si è tragicamente risolto in Germania con l'identificazione di un cadavere ritrovato dagli inquirenti di Wiesbaden. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, scrive Bild online, l'adolescente sarebbe stata stuprata e uccisa e i sospetti ricadono su un profugo iracheno di 20 anni, che sarebbe fuggito con la sua famiglia nel suo Paese d'origine per evitare l'arresto. Per il momento è stato arrestato un uomo di 35 anni di origine turca, anche lui sospettato del delitto. Secondo la Procura i due avrebbero abusato sessualmente della ragazzina, l'avrebbero uccisa e poi ne avrebbero seppellito il corpo.