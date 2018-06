'Rispettare l'Italia, niente moniti'

BERLINO, 6 GIU - "Si può e si deve amare l'Italia e la sua gente. Ma faremmo bene anche a rispettarli. Questo ovviamente non esclude una preoccupazione politica rispetto alla situazione attuale. Mentre esclude altezzosi ammaestramenti. Questi non si accordano né con l'amore né con il rispetto". Lo dice il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier in un'intervista rilasciata lo scorso 24 maggio (prima della formazione del governo) a die Zeit, in uscita domani, secondo quanto si legge nelle anticipazioni del settimanale.