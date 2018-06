Iraq: premier Abadi conferma brogli

BAGHDAD, 6 GIU - Il primo ministro iracheno, Haidar al Abadi, ha reso noti i risultati di una commissione d'inchiesta sul conteggio dei voti nelle elezioni parlamentari del 12 maggio scorso, affermando che vi sono stati "casi di frodi e contraffazioni". Tra le misure adottate vi sono il riconteggio manuale di almeno il 5% delle schede e l'annullamento dei voti espressi dai cittadini all'estero e da quelli ospitati in campi per sfollati dopo la guerra all'Isis. "La commissione elettorale deve essere ritenuta responsabile" per le irregolarità, ha aggiunto Abadi, annunciando che durante l'inchiesta i componenti di questo organismo dal grado di vice direttore generale in su dovranno chiedere il permesso al governo se vogliono recarsi all'estero.