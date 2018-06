Israele, minacce terroriste ad argentini

(ANSAmed) - TEL AVIV, 6 GIU - L'amichevole Israele-Argentina a Gerusalemme è stata annullata per via di "minacce di gruppi terroristici" ai calciatori latinoamericani. Lo ha affermato la ministra dello Sport Miri Regev. "Da quando hanno annunciato che avrebbero giocato in Israele - ha detto la ministra - gruppi terroristici hanno inoltrato ai giocatori della nazionale argentina e ai loro congiunti messaggi e lettere, includendo chiare minacce che avrebbero colpito loro e le loro famiglie". Hanno anche associato "immagini video di bambini morti".(ANSAmed).