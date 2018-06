Eliseo diventa marchio per merchandising

PARIGI, 5 GIU - Portachiavi, cravatte e altri prodotti di merchandising: secondo Lettre A, la presidenza francese riflette alla possibilità di creare una linea di prodotti con il marchio 'Elysée-Présidence de la République'. "La sfida è proprio quella di determinare quale sia la strategia migliore per declinare e distribuire il marchio Elysée-Présidence de la République. Se l'apertura di una boutique online rimane un'opzione, ce ne sono tante altre", affermano a Parigi. Come la vendita in musei o istituzioni culturali o a margine di eventi organizzati dalla presidenza. In tempi di ristrettezze economiche, l'obiettivo fondamentale di questa operazione, ideata a quanto pare dalla Première Dame Brigitte Macron, è fare quanto possibile cassa. "I proventi - spiegano le fonti presidenziali - contribuiranno al finanziamento della ristrutturazione degli spazi della presidenza". Iscritto nel patrimonio storico della Francia, l'Eliseo necessita di lavori di ristrutturazione il cui costo ruota intorno ai 100 milioni su 7 anni.