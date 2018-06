Mosca, bene Conte sulle sanzioni

MOSCA, 5 GIU - Le parole del presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte sulla rimozione delle sanzioni alla Russia sono "positive" ma per ora "non sopravvalutiamo i segnali che arrivano da Roma". Lo ha detto il presidente della commissione Affari Esteri del Senato Konstantin Kosachev citato da Interfax. "L'Italia è parte integrante dell'Unione Europea e i leader dell'Ue hanno modi per influenzare qualunque paese membro: sappiamo benissimo come i leader di altri stati hanno fatto dichiarazioni simili ma quando poi arrivava l'ora di votare anche i più 'sovversivi' non hanno rotto le righe".