Putin: 'Le sanzioni sono nocive'

MOSCA, 5 GIU - "Le sanzioni sono nocive per tutti e tutti sono interessati a rimuoverle, anche noi". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin nel corso della sua conferenza stampa congiunta a Vienna con il presidente austriaco Alexander Van der Bellen. "Capiamo bene che per ogni paese europeo è complicato parlare di questo tema per ragioni che sapete anche voi e non mi dilungo su questo", ha aggiunto Putin, secondo quanto riferisce la Tass.