Netanyahu, Iran vuole distruggerci

(ANSAmed) - TEL AVIV, 5 GIU - "Non siamo sorpresi e non permetteremo all'Iran di avere armi nucleari". Così il premier Benyamin Netanyahu ha commentato l'annuncio di Teheran di voler incrementare l'arricchimento del suo uranio. "Due giorni fa l'Ayatollah Ali Khamenei, il leader dell'Iran, ha detto che intende distruggere Israele. Ieri - ha spiegato da Parigi dove si trova per incontrare il presidente Macron - ha espresso come vuole raggiungere questo obiettivo: con l'arricchimento illimitato dell'uranio per creare un arsenale nucleare".