Mestiere da uomini, bufera su ad Qatar

ROMA, 5 GIU - "Per amministrare una compagnia aerea ci vuole un uomo. E' un lavoro molto impegnativo". Ne è convinto Akbar Al Baker, amministratore delegato della Qatar Airways e presidente dell'Associazione internazionale del trasporto aereo che, proprio in questi giorni, ha lanciato una campagna per attirare più donne nel settore. Evidentemente Al Baker non ne era stato informato visto che ha espresso il giudizio durante un convegno della Iata (International Air Transport Association) incentrato sul tema della diversità. I presenti hanno reagito con forti mugugni e mormorii, riporta la Bbc, e Al Baker ha corretto un po' il tiro sottolineando che la Qatar Airways è stata la prima compagnia aerea del Medio Oriente ad assumere piloti donne. "Noi incoraggiamo le donne, hanno un grande potenziale anche in ruoli manageriali di alto livello", ha sottolineato il ceo concedendo alla fine la possibilità che una donna possa candidarsi alla sua successione. Ad una condizione: che sia lui a "prepararla".