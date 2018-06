Iran a Aiea,aumento arricchimento uranio

TEHRAN, 5 GIU - L'Iran ha annunciato all'Agenzia internazionale per l'energia atomica Aiea che aumenterà la sua capacità di arricchimento di uranio entro i limiti previsti dall'accordo sul nucleare del 2015. Lo ha reso noto il portavoce dell'agenzia nucleare iraniana, Behrouz Kamalvandi, secondo quanto riporta la tv statale del Paese. Ieri la Guida suprema Ali Khamenei aveva ordinato all'Organizzazione iraniana per l'energia atomica di preparare il terreno per raggiungere 190 mila Swu (Unità di lavoro di separazione) di arricchimento di uranio.