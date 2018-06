Melania riappare, ma in evento privato

NEW YORK, 5 GIU - Melania Trump riemerge dopo 24 giorni di assenza pubblica. Ma la sua apparizione e' a un evento chiuso alla stampa e quindi difficilmente riuscira' a spazzare via i rumors sulla sua prolungata assenza pubblica. Secondo gli storici, si tratta dell'assenza piu' prolungata mai registrata da una first lady. ''Melania ha avuto un piccolo problema, ma non avrebbe perso questo evento per nulla al mondo'', ha detto Donald Trump rivolgendosi alla famiglie di militari presenti alla Casa Bianca. L'unica testimonianza dell'apparizione di Melania e' un video girato da una reporter, Jena Greene, presente all'appuntamento non nelle vesti di giornalista ma in quelle di famigliare di un militare.