Berlino, colloquio Merkel-Conte breve

BERLINO, 4 GIU - "Non è stato un colloquio approfondito su temi concreti, ma c'è questo appuntamento al G7. L'Italia conosce la posizione del governo tedesco". Lo ha detto Steffen Seibert, rispondendo a una domanda sulla telefonata con il nuovo premier italiano, Giuseppe Conte dei giorni scorsi. Tornando all'intervista rilasciata alla Fas, Seibert ha citato la cancelliera che "ha detto molto chiaramente che l'Europa è sempre stata pronta alla solidaretà, ma che questo non può portare a una unione dei debiti". La solidarietà è sempre servita a fare in modo che gli stati potessero aiutare se stessi e ha avuto anche successo, ha aggiunto.