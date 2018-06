Merkel vuole Consiglio di Sicurezza Ue

BERLINO, 4 GIU - "L'Europa deve agire in modo unitario" e la proposta di Angela Merkel è "la creazione di un Consiglio di Sicurezza europeo, del quale dovrebbero far parte pochi Stati, e nel quale i membri possano ruotare e agire in modo più veloce, anche per quel che riguarda i consigli all'Onu, in modo che si possa avere una presenza coerente europea". Lo ha detto Angela Merkel parlando a Berlino, alla Conferenza del Consiglio per lo sviluppo sostenibile.