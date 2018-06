Giordania: il re nomina un nuovo premier

(ANSAmed) - AMMAN, 4 GIU - Re Abdallah II di Giordania ha incaricato oggi Omar Razzaz, già ministro dell'educazione ed economista con lunga esperienza regionale e internazionale, come nuovo premier, dopo che il suo predecessore è stato costretto a dimettersi in seguito all'ondata di proteste popolari per il carovita e per una nuova proposta di legge per alzare le tasse.