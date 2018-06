Netanyahu in Europa per discutere d'Iran

(ANSAmed) - TEL AVIV, 04 GIU - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu e' partito oggi per una missione diplomatica in Europa centrata sulla ''questione iraniana'' che egli si prefigge di discutere con la cancelliera tedesca Angela Merkel, poi con il presidente francese Emmanuel Macron ed infine con la premier britannica Theresa May e col ministro degli esteri Boris Johnson. ''Discutero' con loro - ha detto alla stampa - di due argomenti: dell'Iran e dell'Iran. Innanzi della necessita' di continuare ad esercitare pressioni contro i suoi progetti nucleari. E poi anche - ha aggiunto - della necessita' di bloccare la aggressivita' iraniana nella Regione, innanzi tutto in Siria''.