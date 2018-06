Putin, 'vogliamo Unione Europea forte'

MOSCA, 4 GIU - La Russia è interessata a "un'Unione europea unita" e "non sta cercando di dividerla". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista con la compagnia radiofonica e televisiva austriaca ORF in vista della sua imminente visita in Austria. "Per noi non esiste l'obiettivo di creare un cuneo tra paesi dell'Unione Europea, al contrario, siamo interessati a un'Unione unita e prospera, in quanto l'UE è il nostro partner economico e commerciale più importante", ha affermato Putin. Putin domani si recherà in Austria. Il programma prevede colloqui con il presidente austriaco Alexander Van der Bellen e il cancelliere federale Sebastian Kutz. Lo riporta la Tass.