Naufragio Tunisia, bilancio a 48 morti

(ANSAmed) - TUNISI, 4 GIU - Sono 48 i corpi senza vita ripescati finora in seguito al naufragio al largo delle isole tunisine di Kerkennah. Lo ha riferito il ministero dell'Interno tunisino nel suo ultimo comunicato sulla tragedia per la quale la procura di Sfax ha aperto ieri un'inchiesta. Mancherebbero all'appello ancora decine di persone: secondo un superstite, a bordo dell'imbarcazione vi erano almeno 180 persone. Quelle finora tratte in salvo sono 68, delle quali 60 di nazionalità tunisina, 2 marocchini, 1 libico e 5 di altri paesi africani. All'ospedale Habib Bourguiba di Sfax sono iniziate le operazioni di identificazione dei cadaveri.