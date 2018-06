Iran: domani Netanyahu in Europa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 3 GIU - Israele non "consentirà che l'Iran raggiunga" il suo programma nucleare. E di questo il premier Benyamin Netanyahu parlerà con il presidente francese, Emmanuel Macron, con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, e con il premier inglese Teresa May nel suo viaggio in Europa di domani. "Discuterò con loro - ha spiegato - gli sviluppi nella regione e l'enfasi sarà sull'Iran". Ma Netanyahu ha detto anche che ai leader europei sottolineerà l'urgenza "di bloccare i piani di Teheran di espansione e aggressione attraverso il Medio Oriente, specialmente in Siria". "Insisterò - ha proseguito - su un principio di base: libertà di azione contro la presenza iraniana in qualsiasi parte della Siria".