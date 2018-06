Esercitazione militare Israele sud Gaza

(ANSAmed) - TEL AVIV, 3 GIU - Una vasta esercitazione delle forze armate inizierà stasera in una zona imprecisata nel Sud di Israele e si protrarra' per tre giorni, fino al 6 giugno. Lo ha riferito il portavoce militare secondo cui essa includera' il ricorso ad automezzi militari, nonche' ad elicotteri e ad aerei dell'aviazione. Questa esercitazione - che ha inizio mentre anche oggi resta elevata la tensione al confine con Gaza - ''era stata progettata da tempo'', ha precisato il portavoce militare. Da parte sua Hamas ha fissato per il 5 giugno - anniversario dell'inizio della guerra dei sei giorni del 1967 - una giornata di mobilitazione generale nella Striscia durante la quale masse di dimostranti si lanceranno ancora verso il confine con Israele nel tentativo di ''forzare il blocco''. Di conseguenza le manifestazioni palestinesi coincideranno con l'evolversi della esercitazione militare israeliana.