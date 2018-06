Nicaragua, liberi oppositori assediati

ROMA, 3 GIU - La polizia del Nicaragua ha messo fine all'assedio di una chiesa nella città di Masaya, 20km a sud di Managua, dove i sostenitori dell'opposizione avevano cercato rifugio dopo essere stati attaccati dalla polizia antisommossa e dalle milizie filogovernative. Negli scontri dei giorni scorsi sono morte due persone, riferisce la Bbc online. Almeno 30 persone che erano asserragliate nell'edificio sono potute uscire dopo l'intervento della chiesa cattolica locale e i medici sono stati autorizzati a soccorrere i feriti. "Basta con le repressioni", ha detto monsignor Silvio José Báez, il vescovo ausiliare di Managua, elogiando il prete di Masaya, Edwing Roman, e l'avvocato per i diritti umani, Alvaro Leiva, per i loro sforzi nel negoziare con le autorità. Oltre 100 persone sono rimaste uccise in Nicaragua in sei settimane di violenze divampate durante i cortei di protesta contro i tagli alle pensioni e alla sicurezza sociale.