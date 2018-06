Venezuela:liberi 40 prigionieri politici

CARACAS, 3 GIU - Il governo del Venezuela ha liberato ieri altre decine di prigionieri politici dopo la scarcerazione di 39 persone avvenuta venerdì, portando così il totale a quasi 80 persone in due giorni. Tra i 40 carcerati rilasciati ieri c'era anche il figlio di un ex ministro della Difesa sotto il governo di Hugo Chavez. Il presidente Nicolas Maduro aveva annunciato dopo la sua rielezione il 20 maggio scorso che avrebbe liberato quelli che lui definisce attivisti anti-governativi ma che di fatto - come sottolinea l'opposizione - sono prigionieri politici. La settimana prossima, secondo le autorità, altri potrebbero uscire di prigione, ma a tutti viene vietato di parlare con i media o sui social.