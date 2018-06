G7: Giappone, dazi violano regole

WHISTLER, 3 GIU - Gli Stati Uniti stanno andando contro le regole internazionali con le loro decisioni commerciali. Lo afferma il ministro delle finanze giapponese, Taro Aso, al termine dei lavori del G7. Aso mette in evidenza come dovrebbe esserci un fronte comune del G7 per fare pressing sulla Cina a rispettare le regole internazionali sul commercio. Secondo indiscrezioni, i dazi americani minacciano i progressi compiuti dal G7 con la Cina e le sue pratiche commerciali.