Cioccolata di 103 anni,era di un soldato

ROMA, 2 GIU - Nove tavolette di cioccolato di 103 anni fa sono state scoperte in una scatola appartenuta a un militare della prima guerra mondiale. Lo riporta la Bbc spiegando che la scatoletta era tra gli oggetti del soldato del reggimento di Leicestershire, Richard Bullimore. Era tra le truppe in servizio in Francia durante il primo Natale della guerra e tra coloro che avevano ricevuto i doni natalizi, realizzati a Mansfield, nel Nottinghamshire. Solo una delle 10 tavolette era stato mangiata e la scatoletta è stata venduta all'asta la scorsa settimana sottolinea la Bcc spiegando che il battitore ha tenuto a far notare che oltre alla cioccolata è "raro anche lo stagno che la ricopriva". Tra gli oggetti appartenuti a Richard anche una scatola regalo di tabacco con sigarette e fiammiferi: quasi tutto il contenuto è arrivato integro fino ai nostri giorni. Mancano solo tre sigarette.